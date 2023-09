Tmw - Italia-Ucraina, le probabili scelte di Spalletti: Raspadori esterno nel tridente

Scelte praticamente fatte per Luciano Spalletti in vista della sfida delicatissima di domani a San Siro contro l'Ucraina

Scelte praticamente fatte per Luciano Spalletti in vista della sfida delicatissima di domani a San Siro contro l'Ucraina, decisiva per il girone di qualificazione all'Europeo del prossimo anno in Germania. Come annunciato dal commissario tecnico tra i pali ci sarà Gialuigi Donnarumma, mentre in difesa spazio a Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni e Dimarco. Il centrocampo a tre sarà formato da Barella, Locatelli e Frattesi, mentre in attacco spazio al tridente formato da Raspadori, Immobile e Zaccagni. Quest'ultimo, dopo una prima parte di differenziato si è poi regolarmente allenato con il resto della squadra.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Raspadori, Immobile, Zaccagni.