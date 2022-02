Tmw - Staffetta col Venezia: Osimhen pronto dal 1'

Ripresa la preparazione a Castel Volturno. Ieri Luciano Spalletti ha iniziato la settimana di lavoro che porterà alla trasferta di Venezia, da non sottovalutare proiettandosi con la testa già al big-match con l'Inter, col gruppo al completo ad eccezione di Lozano e Ospina (che rientreranno in prossimità del match e partiranno dalla panchina) ed ovviamente ad Anguissa e Koulibaly che scenderanno in campo per conquistarsi un posto in finale. Chi ha rinunciato alla competizione è invece Victor Osimhen che ne aveva bisogno per migliorare la propria condizione dopo il lungo stop e soprattutto non prendersi rischi dopo le fratture al volto.

Nuova maschera col Venezia

Ieri il nigeriano ha registrato ulteriori progressi dopo la visita dal professor Gianpaolo Tartaro, ottenendo l'ok anche per la nuova maschera protettiva: "Abbiamo ridotto la maschera che indosserà già col Venezia. Il callo osseo si è formato ed abbiamo anche ascoltato le sue richieste di aprire un po' la visuale ed abbiamo ridotto sia la parte superiore che inferiore. Fino a fine febbraio la porterà sicuramente - le parole del prof. Tartaro -, poi i controlli ci diranno se la potrà togliere a marzo. Non ha più cicatrice e gonfiore, la sua risposta biologica è molto superiore alla media e ogni volta accorcia i tempi".

Pronto per una maglia da titolare

I 20' col Bologna ed i 26' con la Salernitana hanno mostrato un giocatore in buone condizioni, senza alcun timore nell'impatto fisico, e quest'ulteriore settimana di lavoro gli servirà anche per perfezionare la forma. Osimhen senza dubbio si candida per una maglia da titolare per la sfida contro il Venezia, alternandosi magari a gara in corso con Mertens, ma in modo da aumentare i giri del motore anche in vista del big-match contro l'Inter, una gara importante per la classifica ma che rappresenta simbolicamente anche l'occasione per chiudere il cerchio dopo l'infortunio del 21 novembre.