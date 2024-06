Tuttosport: “Chiesa: vi faccio vedere io!"

“Chiesa: vi faccio vedere io!". Titola così in prima pagina l’edizione odierna di Tuttosport che si concentra sull'esterno dell'Italia e della Juventus:

“Chiesa: vi faccio vedere io!". Titola così in prima pagina l’edizione odierna di Tuttosport che si concentra sull'esterno dell'Italia e della Juventus: "Domani parte l'Europeo azzurro, con un atto di Fede". In taglio alto il futuro di Alvaro Morata: "Strappo per la Juve. Lo spagnolo non ne può più di Madrid. L'ultimo sfogo di Alvari riapre la pista per il ritorno in bianconero, ma la Roma già si è mossa". In taglio basso il Torino: "Toro oltre Milinkovic. Tra i pali si infila Okoye".