Prima pagina Tuttosport: "Conte attacca Kvara, ma oggi può fuggire a +5"

"Fa più male a Thiago". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il derby della Mole finisce in parità. Torino e Juventus si devono la posta in palio chiudendo il match sull'1-1. Alla rete di Yildiz risponde Valsic per il dodicesimo pareggio ottenuto in campionato da parte della formazione bianconera.

Sul Napoli, invece, ci si sofferma sulla questione Kvaratskhelia ma anche sul Verona che oggi sarà ospite al Maradona: "Conte attacca Kvara, ma oggi può fuggire a +5".