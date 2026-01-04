Prima pagina

Tuttosport contro David dopo il rigore sbagliato: "Jonathan Danni"

di Pierpaolo Matrone

"Jonathan Danni": tutta l'ironia del quotidiano Tuttosport nella prima pagina di oggi, domenica 4 gennaio 2026, in riferimento al rigore sbagliato da Jonathan David. "David sbaglia tutto" - si legge - "non solo un rigore imbarazzante. La Juve si fa fermare dal Lecce di Banda e frena la rincorsa al vertice: fischi".

Sulla sfida di ieri sera: "Un colpo da Dea fa male a Gasp. Ma che veleni! L'Atalanta piega con merito (1-0) la Roma. Polemiche sui gol e litigio con Palladino". Sul Torino di Baroni: "Il Toro è speranza: 'Mercato? Io mi fido'", si legge sulle parole del tecnico. Poi ancora: "Ricardo, l'offerta del Toro: si tratta. Per il brasiliano proposto al Botafogo un prestito con riscatto condizionato per 7 milioni (1+6)".