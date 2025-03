Prima pagina Tuttosport, discorso titolo rimandato: "Scudetto sospeso"

"Scudetto sospeso". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il riferimento è al pareggio nello scontro al vertice fra Napoli e Inter. Al "Maradona" la formazione di Simone Inzaghi si è portata in vantaggio nel primo tempo con Dimarco ma nella ripresa Billing ha fissato il punteggio sull'1-1 finale.

La Juventus intanto non sta attraversando un periodo facilissimo, Dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Empoli e le esternazioni di Thiago Motta, la società ha deciso di tenere tutti un giorno in ritiro alla Continassa. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina: "La Juve ci prova col ritiro".