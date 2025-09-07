Prima pagina Tuttosport esalta gli attaccanti della Juventus: "Vlahovic-David, gol anti-Inter"

In occasione della prima pagina di oggi, uno dei titolo più importanti tra quello proposti da Tuttosport è il seguente: "Vlahovic & David: gol anti-Inter". Dusan a segno con la Serbia e Jonathan, che venerdì ha trascinato il Canada, lo chiama: "In coppia? Si può".

Si parla anche dell'altra metà di Torino, con questo titolo: "Cairo, regalaci un trofeo!". A parlare è Lorenzo Sonego, grande tifoso granata che sogna finalmente di rivedere la sua squadra del cuore vincere qualcosa.