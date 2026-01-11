Prima pagina Tuttosport in taglio alto: "Conte o l'Inter scappa"

"Loftus-Cheek per Gatti": Tuttosport in edicola oggi, domenica 11 gennaio 2026, apre in prima pagina con una suggestione di mercato fra Juventus e Milan. "Vertice tra Spalletti e Comolli. Scambio fra Juve e Milan? Il tecnico vuole un centrocampista duttile, il difensore farebbe comodo al suo mentore Allegri. Avanti per Chiesa, sale Maldini. E spunta Mateta del Crystal Palace", si legge.

Sul big match di stasera previsto a San Siro: "Conte o l'Inter scappa", scrive il quotidiano. "Il Napoli a San Siro (20.45) tenta già di salvare il campionato. Chivu cerca il +7 sui campioni in carica e ammette: "Se vinciamo... ma noi giovani da Antonio abbiamo tanto da imparare". Il silenzio del 'nemico'. Sulla sfida di ieri sera fra Atalanta e Torino: "Prima subisce poi spreca: Toro a picco. Simeone e Vlasic si mangiano l'1-1, al 95' Biraghi regala il contropiede del 2-0: Atalanta alla 3^ vittoria di fila. L'orgoglio nella ripresa non cancella i limiti della realtà granata. Furia Zapata dopo il cambio", si legge.