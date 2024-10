Prima pagina Tuttosport insiste e si indigna per la squalifica a Conceicao: "Ingiustizia è fatta!"

"Ingiustizia è fatta!". Tuttosport, nella prima pagina di oggi, non usa giri di parole. Come previsto, a Conceicao viene confermata la squalifica e viene anche multato. Il giudica sportivo non ha quindi corretto l'errore (riconosciuto dai vertici arbitrali).

Si parla anche dell'altra metà della città, con il seguente titolo: "I dolori di Schuurs: anche lui nel 2025?". Sotto sforzo, il ginocchio del difensore del Torino fa ancora male.