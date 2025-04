Prima pagina Tuttosport: "L'Inter paga fatica e cambi, Conte ride"

Ripresa horror dell'Inter dopo i gol di Darmian e Thuram nel primo tempo. Bernabè e Ondrejka puniscono in 9 minuti di blackout e l'uscita dei giocatori top: ira Lautaro. Ansia Bastoni in vista del Bayern. E il Napoli domani può portarsi a -1 in classifica.

Questo il titolo in taglio alto dell'edizione odierna de Tuttosport: "L'Inter paga fatica e cambi. Conte ride". A Inzaghi non bastano i gol di Darmian e Thuram. Nella ripresa segnano Bernabé e Ondrejka, Pellegrino sfiora addirittura il 3-2. Occasione per Lukaku.