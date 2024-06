Prima pagina Tuttosport: "Per fortuna ci sono loro"

Nell'edizione odierna Tuttosport dedica l'apertura in prima pagina, come contraltare alla disfatta dell'Italia, al successo di Bagnaia in MotoGp e al debutto del numero uno Sinner a Wimbledon: "Per fortuna ci sono loro". In taglio alto spazio al mercato della Juventus: "La Juve che Thiago sogna". Nella colonna di destra la permanenza di Spalletti e del presidente FIGC Gravina: "Ma quando cambiamo?". Di seguito la prima pagina integrale.