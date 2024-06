“S1nner”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport

“S1nner”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport: "E' il primo italiano a diventare numero uno del tennis mondiale. Jannik nella storia". In taglio basso la scelta di Di Gregorio: "Solo Juve, no al Liverpool!". Spazio anche al pareggio dell'Italia nell'amichevole contro la Turchia, al prossimo allenatore del Torino e alla nomina di Beppe Marotta come nuovo presidente dell'Inter.