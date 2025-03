Prima pagina Tuttosport sul clima teso in casa Juve: "Motta, parla il campo"

"Motta, parla il campo". Titola così in prima pagina Tuttosport, soffermandosi sul prossimo impegno di campionato della Juventus, che questa sera chiuderà la ventisettesima giornata di Serie A ospitando il Verona all'Allianz Stadium. Un confronto importantissimo per la Vecchia Signora, che punta alla quinta vittoria consecutiva per riprendersi il quarto posto e accorciare anche rispetto alla vetta occupata dall'Inter.

TORINO - Spazio dedicato anche al Torino, che ieri ha firmato la seconda vittoria consecutiva passando contro il Monza. Un successo fondamentale per i granata, che hanno sfruttato le qualità di Casadei ed Elmas per prendersi i tre punti nel lunch match domenicale. Vanoli sorride grazie ai rinforzi di gennaio e punta già alla prossima sfida prevista in casa del Parma.