Tuttosport sulla Juve: “Thiago firma. Botto Douglas”

“Thiago firma. Botto Douglas”. Titola così in prima pagina l’edizione odierna di Tuttosport: “Giuntoli tra Cascais e Londra. Doppio colpo Juve. Subito un regalane a centrocampo per il nuovo tecnico: intesa con l’Aston Villa per il passaggio in bianconero del brasiliano in cambio di McKennie, Iling e 20 milioni: si attendono gli ultimi ok”. Spazio anche all’Inter: “Conti Inter, la Procura di Milano apr un fascicolo”. Si parla del mercato del Torino e della Nazionale, alle prese con una serie di infortuni a centrocampo.