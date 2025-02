Tuttosport - Trovato l'audio! La bestemmia di Lautaro si sente chiaramente ma potrà patteggiare

ll Procuratore federale Giuseppe Chiné ha acquisito il video con l’audio in cui si sente chiaramente Lautaro Martinez bestemmiare subito dopo la fine di Juventus-Inter. Ma come riferisce Tuttosport il giocatore nerazzurro non sarà squalificato: "Di sicuro sarà in campo domani a Napoli per i tempi ristretti della vicenda, ma la Procura non potrà fermare il giocatore neanche nelle prossime settimane".

L'Inter può evitare la squalifica richiedendo un patteggiamento subito dopo aver ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini. La sanzione della Procura federale sarebbe così ridotta o commutata: "Come accaduto in altre circostanze si andrà verso un patteggiamento con Lautaro e l’Inter che alla fine pagheranno un’ammenda".