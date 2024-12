Prima pagina Tuttosport verso Juventus-Fiorentina: "Esame Champions"

"Juve esame Champions". Questo è il titolo principale della prima pagina di oggi di Tuttosport. Ecco la Fiorentina e l'inedita sfida Vlahovic-Kean: Motta non può allontanarsi dall'Europa che conta.

Spazio anche all'altra metà della città, con il seguente titolo in taglio alto: "Toro, pensa a salvarti". A Udine per non scivolare nella zona B: Vanoli, per l'occasione, rilancia Adams.