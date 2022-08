I voti del fantacalcio: show Lobo, Zielinski e Kvara, perché Anguissa con valutazione così bassa?

Tanta curiosità per i voti della redazione di Fantacalcio per la prova del Napoli. Su tutti spiccano Lobotka e Kvara

Tanta curiosità per i voti della redazione di Fantacalcio per la prova del Napoli. Su tutti spiccano Lobotka e Kvara, strano invece abbia preso solo 6 Anguissa autore di una prova sontuosa e tra i migliori per le nostre pagelle

Voti Napoli: Meret 6; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6, Kim 6, Mario Rui 6 (dal 34′ s.t. Olivera s.v.); Anguissa 6, Lobotka 7,5, Zielinski 7,5 (dal 32′ s.t. Zerbin 6); Lozano 7 (dal 32′ s.t. Politano 6,5), Osimhen 7 (38′ s.t. Ounas s.v.), Kvaratskhelia 7,5 (23′ s.t. Elmas 6).

Voti Verona: Montipò 6; Dawidowicz 5, Gunter 5,5, Amione 5,5 (dal 13′ s.t. Retsos 5); Faraoni 5,5, Tameze 4,5, Hongla 6 (dal 22′ s.t. Barak 6), Ilic 5, Lazovic 5,5; Henry 7 (dal 13′ s.t. Piccoli 6), Lasagna 7 (dal 37′ s.t. Djuric 6).

JUVE-SASSUOLO 3-0

JUVE – Perin 7; Danilo 6,5, Bonucci 6, Bremer 6, Alex Sandro 6,5(16′ st De Sciglio 6); Zakaria 6, Locatelli 6 (31′ st Rovella s.v.); Cuadrado 6 (16′ st Kostic 6), Di Maria 7,5 (21′ st Miretti 6), McKennie 6 (31′ st Soulé s.v.); Vlahovic 7,5.

SASSUOLO – Consigli 6; Muldur s.v. (7′ pt Toljan 5,5), Ayhan 4,5, Ferrari 5, Rogerio 5; Matheus Henrique 6, Frattesi 6 (36′ st Ceide s.v.), Thorstvedt 5,5 (36′ st Harroui s.v.); Berardi 5,5, Defrel 5,5 (1′ st Raspadori 5,5), Kyriakopoulos 5,5 (14′ st Pinamonti 6).

VERONA-NAPOLI 2-5

SALERNITANA-ROMA 0-1

SALERNITANA – Sepe 7; Bronn 5,5, Gyomber 5,5, Fazio 6; Candreva 6, Kastanos 5,5 (9’ st Ribery 6), Coulibaly 5 (31’ st Kristoffersen 5,5), Vilhena 5,5, Mazzocchi 6 (17’ st Sambia 6); Bonazzoli 6, Botheim 5,5 (17’ st Valencia 5,5).

ROMA – Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 6, Ibanez 6,5; Karsdorp 6, Pellegrini 6, Cristante 7, Spinazzola 6,5; Dybala 6 (43’ st El Shaarawy s.v.), Zaniolo 5,5 (34’ st Wijnaldum s.v.); Abraham 5,5 (23’ st Matic 6).

SPEZIA-EMPOLI 1-0

SPEZIA – Dragowski 6,5, Caldara 6,5, Kiwior 6,5, Nikolaou 6, Gyasi 6,5 (30’ st Strelec 6), Agudelo 6 (46′ st Ellertson s.v.), Bourabia 6 (46′ st Sala s.v.), Bastoni 6,5, Reca 7 (30’ st Holm 6), Verde 5,5 (15’ st Ekdal 6), Nzola 7.

EMPOLI – Vicario 5,5, Stojanovic 5,5, Ismajli 5,5, Luperto 5,5, Parisi 6,5, Henderson 5,5 (8’ st Cambiaghi 6), Marin 5,5, Bandinelli 6 (43’ st Fazzini s.v.), Bajrami 5, Destro 5 (27’ st Satriano 5,5), Lammers 6.

FIORENTINA-CREMONESE 3-2

FIORENTINA – Gollini 5; Benassi 6 (26’ st Dodo 6), Milenkovic 6, Quarta 5,5, Biraghi 6; Bonaventura 7, Amrabat 6,5 (37’ st Mandragora 7), Maleh 6 (26’ st Zurkowski 6); Kouamé 7 (37’ st Saponara s.v.), Jovic 7, Sottil 7 (41’ st Gonzalez s.v.).

CREMONESE – Radu 5; Bianchetti 5,5, Chiriches 5 (1’ st Quagliata 6,5), Vasquez 5,5; Ghiglione 6,5 (37’ st Aiwu s.v.), Pickel 5,5 (20’ st Buonaiuto 7), Escalante 4,5, Sernicola 5,5 (1’ st Ascacibar 6); Zanimacchia 6,5; Okereke 7, Dessers 6.

LAZIO-BOLOGNA 2-1

LAZIO – Maximiano 4; Lazzari 7 (83′ Hysaj s.v.), Patric 6, Romagnoli 6, Marusic 6; Milinkovic 6,5 (83′ Vecino s.v.), Cataldi 6 (65′ Luis Alberto 6), Basic s.v. (8′ Provedel 6,5); Felipe Anderson 5,5 (83′ Cancellieri s.v.), Immobile 7, Zaccagni 5,5.

BOLOGNA – Skorupski 6,5; Soumaoro 4,5, Medel 6, Lykogiannis 6 (64′ Kasius 6); De Silvestri 5, Dominguez 5,5 (74′ Barrow 6), Schouten 6, Soriano 6 (64′ Aebischer 6), Cambiaso 5,5 (86′ Vignato s.v.); Sansone 6 (46′ Bonifazi 5,5), Arnautovic 6,5.

LECCE-INTER 1-2

LECCE – Falcone 7,5; Gendrey 6, Cetin 5 (21’ Blin 6,5), Baschirotto 5,5, Gallo 5,5; Bistrovic 5,5 (29’ st Listkowski 6), Hjulmand 6, Gonzalez 5,5 (29’ st Helgason 5); Strefezza 6,5, Ceesay 7 (18’st Colombo 5,5), Di Francesco 6,5 (29’ st Banda 6).

INTER – Handanovic 6,5; Skriniar 5,5 (41’ st Correa s.v.), de Vrij 6, Dimarco 6,5; Darmian 6,5 (22’ st Dumfries 7), Barella 6,5, Brozovic 5,5 (12’ st Mkhitaryan 5,5), Calhanoglu 5,5 (22’ st Dzeko 6), Gosens 5,5 (12’ st Bastoni 6); Lautaro 6, Lukaku 7.

MONZA-TORINO 1-2

MONZA – Di Gregorio 7; Marlon 5,5, Marì 4,5, Carlos Augusto 6 (17′ st Carboni 5); Birindelli 6, F. Ranocchia 6,5 (17′ st Ciurria 5,5), Barberis 5, Valoti 6 (31′ st Sensi 5,5), D’Alessandro 6,5; Caprari 6 (17′ st Mota 7), Petagna 5,5 (33′ st Gytkjaer 6).

TORINO – Milinkovic-Savic 6; Djidji 6,5, Adopo 5,5 (24′ st Segre 5,5), Rodriguez 6,5; Singo 6 (33′ st Lazaro s.v.), Aina 6, Ricci 7 (89′ Ilkhan s.v.), Linetty 6; Miranchuk 7 (1′ st Vlasic 6), Radonjic 7; Sanabria 7,5.

MILAN-UDINESE 4-2

MILAN – Maignan 6; Calabria 6,5, Kalulu 6,5, Tomori 6, Theo Hernandez 7; Krunic 6 (dal 39′ st Pobega s.v.), Bennacer 6; Messias 5 (dal 25′ st Saelemakers 6), Brahim Diaz 7,5 (dal 25′ st De Ketelaere 6), Leao 6 (dal 39′ st Origi s.v.); Rebic 7,5 (dal 25′ st Giroud 6).

UDINESE – Silvestri 6; Becao 7, Perez 5,5 (dal 20′ st Ebosse 6), Nuytinck 5,5; Soppy 5,5, Pereyra 5,5, Walace 6 (dal 30′ st Lovric s.v.), Makengo 6 (dal 30′ st Samardzic 6), Masina 5,5 (dal 37′ st Ebosele s.v.); Deulofeu 5,5, Success 6 (dal 20′ st Beto 6).

SAMPDORIA-ATALANTA 0-2

SAMPDORIA – Audero 6; Bereszynski 5,5 (dal 13’ s.t. Depaoli 6), Ferrari 5 (dal 45’ s.t. Murillo s.v.), Colley 6, Augello 5,5; Vieira 6; Leris 6,5 (dal 30’ s.t. Quagliarella 6), Rincon 5,5, Sabiri 6, Djuricic 5 (dal 13’ s.t. Verre 5,5); Caputo 6 (dal 13’ s.t. De Luca 5,5).

ATALANTA – Musso 6; Toloi 7 (dal 27’ s.t. Scalvini 6,5), Okoli 5,5, Djimsiti 6; Hateboer 6, de Roon 6, Koopmeiners 6,5, Maehle 6 (dal 27’ s.t. Zortea 6); Pasalic 6,5 (dal 38’ Malinovskyi 6,5); Zapata 7, Muriel 5,5 (dal 18’ s.t. Lookman 7).