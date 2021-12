"Ibra? Meglio non sia venuto, era vecchio", ma i numeri al Milan dicono altro

Zlatan Ibrahimovic era del Napoli prima dell'addio di Ancelotti. Lo ha svelato lui in un'intervista. Molti tifosi sui nostri canali social hanno commentato la notizia, qualcuno è 'felice' perché, per loro, Ibra era vecchio e non serviva. Sono diversi i messaggi simili. Eppure i numeri dicono altro. In quasi due anni, giocando spesso ma non sempre, vittima di ovvi infortuni, lo svedese ha segnato 31 reti. Numeri importanti per un quarantenne. Dal suo arrivo, guarda caso, il Milan ha cambiato pelle e ha cominciato a lottare per lo scudetto con gli stessi calciatori che aveva in organico. A Napoli, Ibra, avrebbe potuto fare lo stesso: segnare tanto e far crescere lo spogliatoio col suo carisma.