Idea per il dopo-Osi, Gyokeres è rimasto allo Sporting e ha numeri da urlo

Tra i tanti calciatori che hanno cambiato maglia nel mercato estivo non c'è, un po' a sorpresa, Viktor Einar Gyökeres. L'attaccante svedese sembrava essere obiettivo di tante big, soprattutto di Premier (in Italia era stato accostato al Napoli per il dopo-Osimhen), ma alla fine è rimasto allo Sporting di Lisbona, per la gioia di Ruben Amorim.

Dopo una stagione da incorniciare (43 reti e 15 asssit in 50 partite), il 26enne di Stoccolma è ripartito alla grande: in 5 match con i portoghesi ha già messo a referto 7 gol e 3 assist, segnando in tutte le quattro giornate di campionato finora disputate. Con la nazionale il rendimento non cambia: dopo la rete contro l'Azerbaigian (con 2 assist a impreziosire la prestazione) è arrivata la doppietta ieri sera contro l'Estonia. Numeri esaltanti, da giocatore ormai maturo e pronto per il grande salto. Uno degli attaccanti più in forma del momento.