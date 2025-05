Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Notte Scudetto!"

Parma-Napoli e Inter-Lazio, è la "Notte Scudetto", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Nelle nove gare in contemporanea su dieci previste questa sera, alle 20:45, la maggior parte degli occhi sarà puntata alla lotta per il titolo con Conte a +1 da Inzaghi e i nerazzurri dopo la frenata contro il Genoa al Maradona e la vittoria dei rivali meneghini a Torino.