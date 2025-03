Ufficiale Il Brasile esonera il commissario tecnico dopo l'1-4 in Argentina: via Dorival Junior

Ribaltone in Brasile, la Seleção cambia guida tecnica: Dorival Junior non è più il commissario tecnico del Brasile. L’allenatore è stato ufficialmente esonerato oggi, venerdì 28 marzo, dal presidente della CBF Ednaldo Rodrigues, al termine di una riunione tenutasi presso la sede federale.

Oltre al tecnico, lasciano il loro incarico anche gli assistenti Lucas Silvestre e Pedro Sotero, oltre al preparatore atletico Celso Resende. Rimangono invece nei rispettivi ruoli il coordinatore delle nazionali Rodrigo Caetano, l'assistente Juan e il commissario tecnico Cícero Souza.

L’esonero di Dorival Júnior era nell’aria dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro l’Argentina a Buenos Aires. Il giorno prima, durante la sua rielezione, Rodrigues non aveva garantito la permanenza del tecnico e, dopo il ko contro l'Albiceleste, ha accelerato il cambio in panchina.