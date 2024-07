Ufficiale Il centro sportivo cambia nome: finita partnership con Konami, ecco come si chiamerà

Da oggi, dunque, non si chiamerà più Konami Training Center, ma semplicemente SSC Napoli Training Center.

Il Konami Training Center non esiste più. O, per meglio dire, non si chiamerà più così. Da oggi, infatti, è terminata la partnership tra il Napoli e Konami e, come comunicato dal club azzurro, il centro sportivo non sarà più sponsorizzato dall'azienda giapponese.

