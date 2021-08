Il Chievo non si arrende: ricorso al Consiglio di Stato e diffida alla FIGC

Non solo il ricorso al Consiglio di Stato, che sarà depositato domani, contro la decisione del TAR del Lazio di confermare la bocciatura della domanda di iscrizione in Serie B. Il Chievo Verona, secondo quanto riferito da L'Arena, avrebbe anche inviato una diffida alla Figc perché non svincoli subito i giocatori e attenda la decisione del Consiglio di Stato, ultima tappa della vicenda, che potrebbe ribaltare tutto col rischio di ritrovarsi con una Serie B a 21 squadre.