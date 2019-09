Il commento della SSC Napoli: "Gara stradominata, partita maledetta! Stagione appena iniziata..."

Napoli ko col Cagliari. Questo il commento del club sul proprio sito ufficiale: "Il Cagliari vince al San Paolo una partita stradominata dal Napoli. Non c'è molto altro da dire e sarebbe difficile poter spiegare con ulteriori argomentazioni questo esito che è frutto soprattutto dell'imponderabilità del calcio e di funeste congiunture astrali. Due pali, un salvataggio sulla linea, due superparate di Olsen e una vagonata di palle gol non bastano al Napoli per cambiare le onde del destino. Quasi al 90esimo il Cagliari segna in contropiede e rievoca dal glossario della letteratura calcistica la famosa "partita maledetta". Così è il calcio. Resta la prestazione e la grande spinta degli azzurri, non premiata dalla fatalità celeste. Si ricomincia domenica ad ora di pranzo contro il Brescia. Schiena dritta e testa alta, la stagione è appena iniziata...".