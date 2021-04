Il dato (in peggioramento) che preoccupa di più Gattuso

Siamo giunti ormai a nove giornate dalla fine, il campionato entra nella sua volata finale, determinante per i verdetti di fine stagione. Ma per guardare avanti con ottimistica voglia di migliorare non si può prescindere da ciò che è accaduto in passato. E guardarsi le spalle, per il Napoli, vuol dire anche comprendere cosa non è andato e dove mettere mano in vista di questo rush decisivo.

IL DATO CHE PREOCCUPA - Da inizio stagione il Napoli ha incassato 34 gol in campionato e, in generale, non è una statistica negativa, visto che gli vale la terza miglior difesa della Serie A dopo Inter e Juventus. Ma andando a scindere il dato, il peggioramento è evidente: 12 reti incassate nelle prime 14 partite, ben 22 nelle successive 15. Nelle ultime due gare gli svarioni dei difensori non sono mancati e i numeri lo testimoniano. Ed è da questo - più che da ogni altra cosa - che Rino Gattuso è preoccupato: bisogna tornare ai fasti difensivi di inizio stagione quanto prima.