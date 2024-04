Il Frosinone al Maradona con la spinta dei tifosi: il dato sul settore ospiti

Anche il Frosinone potrà contare su un gruppo di tifosi che giungeranno a Fuorigrotta per spingere la squadra di Di Francesco

Lo Stadio Diego Armando Maradona è vicinissimo al sold-out per Napoli-Frosinone, match valido per la 32a giornata di Serie A Tim, in programma domenica 14 aprile alle ore 12.30. Il Napoli potrà avere una spinta importante: esauriti praticamente tutti i settori tranne la Tribuna Posillipo che has ancora pochissime disponibilità.

Anche il Frosinone però potrà contare su un gruppo di tifosi che giungeranno a Fuorigrotta per spingere la squadra di Di Francesco ad un risultato fondamentale ai fini della salvezza. Al momento, secondo quanto riferito da TuttoFrosinone, sono invece 626 i tagliandi venduti tra i tifosi giallazzurri e che potrebbe salire ulteriormente fino a domani.