L'ennesima prova d'amore dei tifosi: col Frosinone è già quasi sold out

Così scrive il Corriere dello Sport sulla grande risposta dei tifosi azzurri in vista della sfida di domenica prossima ai ciociari:

TuttoNapoli.net

Domenica c’è il Frosinone alle 12.30 e lo stadio è già quasi sold out: sarà l’ennesima prova d’amore dei tifosi. Così scrive il Corriere dello Sport sulla grande risposta dei tifosi azzurri in vista della sfida di domenica prossima ai ciociari: "Alle 21 di ieri, orario Champions, i potenti mezzi della tecnologia raccontavano di tre esemplari in tribuna Nisida per Napoli-Frosinone: tre posti, tre biglietti disponibili.

Uno slogan, il simbolo di quello che accadrà domenica alle 12.30 per la seconda partita-aperitivo consecutiva in programma al Maradona: sold out. Un altro pienone annunciato, scontato, cinquantamila cuori azzurri più gli alfieri viaggianti che dal settore ospiti faranno il tifo per Di Francesco e i suoi ragazzi" si legge sul quotidiano.