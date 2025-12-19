Tuttosport: "Hojlund è super. Milan, zero in Coppa"
"McKennie-Cristante, la staffetta?". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra su due personaggi chiave di Juventus e Roma alla vigilia del big match di campionato. Le due formazioni infatti si affronteranno domani sera nell'anticipo della sedicesima giornata ma i due centrocampisti sono comunque al centro dei pensieri di mercato. McKennie sarà libero da giugno e intriga parecchio Gasperini mentre la Juve sta facendo valutazioni su Cristante, il cui contratto scade nel 2027: il suo rinnovo, tuttavia, è in una fase di vero stallo e questo potrebbe favorire i bianconeri.
In primo piano anche il successo del Napoli, prima finalista dell'edizione 2025 della Supercoppa Italiana. Gli azzurri hanno avuto la meglio sul Milan, beffato dalle reti di Neres e Hojlund. Una vittoria netta quella dei campioni d'Italia, che lunedì si giocheranno il trofeo contro una tra Inter e Bologna, avversarie nella seconda semifinale prevista questa sera. "Hojlund è super. Milan, zero in Coppa" il titolo in alto.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Cremonese
|Napoli
