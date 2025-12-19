Prima pagina

Il Mattino: "Hojlund fa il Diavolo, Napoli in finale"

Il Mattino: "Hojlund fa il Diavolo, Napoli in finale"
Oggi alle 01:00Notizie
di Davide Baratto

"Hojlund fa il Diavolo, Napoli in finale", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, commentando la vittoria della squadra di Antonio Conte contro il Milan. Il sommario: "Rasmus segna e fa segnare Neres: agli azzurri il primo round in Supercoppa". Di seguito la prima pagina integrale.