Il Mattino: "Azzurri, bagno di folla. 'Rifacciamo la storia'"

di Arturo Minervini
Tra i giocatori presenti, però, mancava Giacomo Raspadori. L'attaccante è ormai pronto per il suo trasferimento all'Atletico Madrid

Pazzesco entusiasmo a Castel di Sangro in occasione della presentazione della squadra avvenuta nella serata di venerdì. Tantissimi i tifosi accolti per incontrare il Napoli di Conte, pronto a iniziare una nuova stagione. "Azzurri, bagno di folla. 'Rifacciamo la storia'" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de Il Mattino, dove spicca l'immagine della squadra che alza il trofeo vinto lo scorso anno.

Tra i giocatori presenti, però, mancava Giacomo Raspadori. L'attaccante è ormai pronto per il suo trasferimento all'Atletico Madridche dovrebbe essere ultimato e ufficializzato nelle prossime ore.