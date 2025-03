Prima pagina Il Mattino: "Conte carica gli azzurri: la strada Scudetto passa per la Fiorentina"

vedi letture

"Il tecnico crede nel sorpasso".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al Napoli in prima pagina: "Conte carica gli azzurri: la strada per lo scudetto passa per la Fiorentina. Il tecnico crede nel sorpasso". In taglio alto spazio anche alla scomparsa di Bruno Pizzul: "Addio la signore del calcio, voce in tv di tutti gli italiani". Di seguito la prima pagina integrale.