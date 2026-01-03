Prima pagina
Corriere dello Sport: "Napoli, c'è Dovbyk ma ADL prende tempo"
"Napoli, c'è Dovbyk" così l'edizione odierna del Corriere dello Sport che apre con il primo piano del calciatore della Roma, tra i principali indiziati a rinforzare l'attacco di Conte. L'attaccante ucraino, scrive il quotidiano, sarebbe stato offerto al Napoli dai suoi procuratori, ma De Laurentiis avrebbe preso tempo. Gli azzurri stanno infatti valutando anche altre opzioni in Premier. Intanto su Lucca c'è il Benfica di Mourinho.
Capitolo Roma, sembra vicino l'arrivo di Giacomo Raspadori, che dall'Atletico Madrid potrebbe sbarcare alla corte di Gasperini, come riportato in prima pagina dal quotidiano: "Raspa, l'Atletico lo spinge alla Roma: stasera Gasp sfida l'Atalanta".
