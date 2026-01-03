Prima pagina

Conte vs Sarri, Il Mattino: "Comandanti, a voi due"

Tra gli impegni della 18^ giornata di Serie A c'è l'appuntamento di domani all'Olimpico tra Lazio e Napoli. Alle 12:30, nel lunch match della domenica, si sfideranno Sarri e Conte, i due condottieri del nostro campionato. "Comandanti, a voi due" titola infatti Il Mattino che dedica spazio in prima pagina al match in programma domani.