Occhio a Isaksen: il Napoli è la sua vittima preferita in Serie A
TuttoNapoli.net
Il Napoli affronterà la Lazio domenica alle 12:30 allo Stadio Olimpico, nel match valido per il 18º turno di Serie A. Tra i pericoli principali da tenere sotto osservazione c’è Gustav Isaksen: gli azzurri sono infatti la vittima preferita del danese in Serie A, avendo segnato due gol nelle ultime due gare contro i partenopei, e due reti anche contro il Bologna. Nonostante abbia giocato solo 11 partite in questa stagione, è il giocatore della Lazio con più tiri in porta (nove), un dato che evidenzia la sua capacità di incidere anche con poco spazio.
