Prima pagina Tuttosport: "Scudetto e mercato, Spalletti c'è"

Svolta e conferme in casa Juventus, dove ci si prepara ad affrontare le tre partite più importanti prima della sfida al Napoli di Conte. 9 punti in 9 giorni nelle tre sfide che anticipano il match con gli azzurri è infatti l'obiettivo dei bianconeri. "Scudetto e mercato, Spalletti c'è" titola a riguardo Tuttosport. Il quotidiano oggi in edicola sottolinea la volontà della dirigenza bianconera di rincorrere il sogno scudetto e per farlo lavora sui rinforzi.