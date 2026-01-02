Ufficiale Ricordate Verdi? L’ex azzurro riparte dalla Serie B: contratto di 6 mesi

Simone Verdi è un nuovo giocatore dell'FC Südtirol. I biancorossi hanno raggiunto un accordo con il Como 1907, titolare dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante 33enne. Verdi ha sottoscritto con l'FC Südtirol un contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione per un'ulteriore stagione.

Verdi è nato il 12 luglio 1992 a Broni, in provincia di Pavia, e ha iniziato il suo percorso calcistico nelle giovanili dell'Audax Travacò. All'età di undici anni è passato al settore giovanile del Milan, dove ha militato in tutte le squadre fino alla Primavera. Ha esordito tra i professionisti con i rossoneri all'età di 17 anni, in Coppa Italia contro il Novara. Nell'estate del 2011 Verdi si è trasferito al Torino. Con i granata ha disputato la sua prima stagione completa da professionista in Serie B e, successivamente, ha collezionato le prime presenze in Serie A. Nella finestra invernale di mercato del 2013 è stato ceduto in prestito alla Juve Stabia in Serie B, prima di giocare nella stagione 2013-2014, sempre in prestito, con l'Empoli nella stessa categoria. Con la squadra toscana è riuscito a conquistare la promozione in Serie A, dove nella stagione successiva si è affermato.

Nell'estate 2015, la comproprietà dei suoi diritti alle prestazioni sportive tra il Torino ed il Milan si è risolta a favore dei rossoneri. Verdi è passato poi in prestito all’Eibar, nel massimo campionato spagnolo, prima di disputare il girone di ritorno della stagione 2015-2016 in Serie A con il Carpi, allenato da Fabrizio Castori. All'inizio della stagione 2016-2017, Verdi si è trasferito a titolo definitivo al Bologna. Con la casacca rossoblù ha disputato due ottime stagioni in Serie A, segnando dieci gol e fornendo dieci assist nella seconda annata agonistica. In questo periodo ha esordito con la nazionale maggiore: in maglia azzurra ha disputato, in totale, quattro partite tra marzo 2017 e giugno 2018. Le convincenti prestazioni con la maglia del Bologna hanno spianato la strada a Verdi verso il Napoli, con cui ha debuttato in Champions League nella stagione 2018-2019. L’anno dopo è tornato in prestito al Torino, che lo ha poi acquistato a titolo definitivo nel settembre 2020.

Nella sessione invernale di mercato del 2022, Verdi è passato in prestito alla Salernitana, dove, con cinque gol, ha contribuito in modo determinante alla permanenza in Serie A della squadra campana. Anche nella stagione successiva, in prestito all'Hellas Verona, realizzando cinque reti, ha recitato un ruolo da protagonista nella corsa alla permanenza in Serie A degli scaligeri. All'inizio della stagione 2023-2024, Verdi è stato ingaggiato dal Como, in Serie B, e ha contribuito in modo significativo allo storico ritorno in Serie A dei lariani, mettendo a segno otto gol e due assist. Dopo nove presenze nella massima serie con il Como, nel mercato invernale del 2025 si è trasferito al Sassuolo, dove ha potuto festeggiare la sua seconda promozione consecutiva in Serie A. In carriera, Verdi ha collezionato 241 presenze in Serie A, segnando 37 gol, e 115 partite in Serie B con 15 reti. L'FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Simone Verdi e gli augura un periodo ricco di successi personali e di squadra.