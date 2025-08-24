Prima pagina

Il Mattino: "È subito Napoli show"

Oggi alle 00:20
di Davide Baratto

"È subito Napoli show", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando della vittoria della squadra di Antonio Conte all'esordio in questa Serie A. Il sommario: "Gli azzurri brillano al debutto contro il Sassuolo, vittoria firmata McTominay e De Bruyne". Di seguito la prima pagina integrale.