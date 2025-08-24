Prima pagina
Il Mattino: "È subito Napoli show"
"È subito Napoli show", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando della vittoria della squadra di Antonio Conte all'esordio in questa Serie A. Il sommario: "Gli azzurri brillano al debutto contro il Sassuolo, vittoria firmata McTominay e De Bruyne". Di seguito la prima pagina integrale.
