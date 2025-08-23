L'Atletico manca ancora la vittoria, solo 1-1 con l'Elche: 22' per Raspadori
Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione dell'Atletico Madrid: dopo la sconfitta per 2-1 alla prima giornata contro l'Espanyol, oggi i Colchoneros non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 al Wanda Metropolitano contro l'Elche. Il tecnico Diego Simeone ha dato ancora spazio all'ex azzurro Giacomo Raspadori: Jack non è partito tra i titolari ma è entrato dalla panchina al minuto 68.
Prossima partita
30 ago 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cagliari
