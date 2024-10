Prima pagina Il Mattino: "Gode Conte"

"Gode Conte", apre così in prima pagina l'edizione odierna de Il Mattino, parlando della lotta al vertice in Serie A che dopo il pareggio in Inter-Juve vede gli azzurri avanti rispettivamente 4 e 5 punti sulle pretendenti. Il sommario: "Zielinski non basta: Inter Juve 4-4, azzurri a +4. Kvara pronto per il Milan". Di seguito la prima pagina integrale.