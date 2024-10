Prima pagina Il Mattino: "I giovani di Spalletti all'assalto del Belgio: li guida Di Lorenzo"

"Juan Jesus, l'auto presa di mira: qui non mi sento più al sicuro".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina alla Nazionale, in campo stasera alle 20.45 contro il Belgio per la Nations League : "I giovani di Spalletti all'assalto del Belgio: li guida Di Lorenzo". In taglio alto spazio anche al caso Juan Jesus: "Juan Jesus, l'auto presa di mira: qui non mi sento più al sicuro". Sempre in taglio alto l'intervista all'ex azzurro Paolo Di Canio: "Conte gran 'riparatore'. Napoli in corsa per lo Scudetto". Di seguito la prima pagina integrale.