Prima pagina Il Mattino: "Il cuore oltre l'ostacolo"

"Il cuore oltre l'ostacolo" scrive Il Mattino in apertura in vista della super-sfida Scudetto tra Napoli e Inter in programma quest'oggi alle ore 8 allo stadio Maradona. Conte: "Godiamoci questa grande partita". Inzaghi: "Dobbiamo essere perfetti". Napoli pronto a tornare al 3-5-2 con Gilmour in campo al posto di Anguissa. Ok al tandem Lukaku-Raspadori in attacco. I nerazzurri invece ritrovano Thuram dal 1' minuto