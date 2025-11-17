Prima pagina

Il Mattino: "Il ritorno di Conte: operazione riscatto"

Il Mattino: "Il ritorno di Conte: operazione riscatto"
Oggi alle 08:35Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dà spazio al Napoli in prima pagina. Oggi Antonio Conte torna a dirigire gli allenamenti gli azzurri a Castel Volturno dopo la settimana di permesso concordata con la società: "Il ritorno di Conte: operazione riscatto".

C'è spazio anche per la Nazionale italiana, che crolla in casa contro la Norvegia nella ripresa e che ora dovrà guadagnarsi la qualificazione ai Mondiali attraverso i play-off: "Norvegia scatenata, l'Italia si squaglia". In primo piano alto Sinner che trionfa alle ATP Finals di Torino battendo in finale Alcaraz: "La sfida dei Titani". Di seguito la prima pagina integrale.