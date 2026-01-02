Sarà un gennaio decisivo, tra sfide da ex per Conte e big match: il calendario

Il Napoli, così come Inter, Bologna e Roma, giocherà 9 partite nel mese di gennaio e non avrà occasioni per rifiatare e recuperare energie tra un impegno e l'altro. Antonio Conte è chiamato a dare un ulteriore segnale nei giorni in cui il mercato sarà aperto e sfiderà 3 delle sue ex squadre, ovvero Inter, Juventus e Chelsea. I partenopei giocheranno il 4 gennaio all'ora di pranzo contro la Lazio, salvo poi tornare in campo 3 giorni dopo contro l'Hellas Verona in casa. L'11 è in programma lo scontro diretto con l'Inter, il 14 il recupero contro il Parma. Dopo il match contro il Sassuolo invece, ci saranno 3 impegni già cerchiati in rosso sul calendario: Copenaghen in Danimarca, Juventus a Torino e Chelsea al Maradona. Chiusura contro la Fiorentina, anche se devono essere comunicate ancora data e ora della gara.

Il calendario durante il mercato

4 gennaio ore 12.30 - Lazio vs Napoli (18^ giornata Serie A)

7 gennaio ore 18.30 - Napoli vs Hellas Verona (19^ giornata di Serie A)

11 gennaio ore 20.45 - Inter vs Napoli (20^ giornata di Serie A)

14 gennaio ore 18.30 - Napoli vs Parma (Recupero della 16^ giornata di Serie A)

17 gennaio ore 18 - Napoli vs Sassuolo (21^ giornata di Serie A)

20 gennaio ore 21 - Copenaghen vs Napoli (7^ giornata di Champions League)

25 gennaio ore 18 - Juventus vs Napoli (22^ giornata di Serie A)

28 gennaio ore 21 - Napoli vs Chelsea (8^ giornata di Champions League)

Data e ora da definire - Napoli vs Fiorentina (23^ giornata di Serie A)