Il Mattino: “Lobotka, fuoco (amico) sul Napoli”
"Lobotka, fuoco (amico) sul Napoli”, apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, in riferimento alle dichiarazioni di Stanislav Lobotka e del suo agente di circa un mese fa: “Tra polemica e ironia lo slovacco attacca gli allenamenti di Conte. E ora il gruppo attende il ritorno di Lukaku”. Di seguito la prima pagina integrale.
Copertina ADL: "Dimissioni Conte una favola! Lui è uomo vero, orgoglioso di averlo al Napoli" di Davide Baratto
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
