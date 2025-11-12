Prima pagina

Il Mattino: “Lobotka, fuoco (amico) sul Napoli”
di Francesco Carbone

"Lobotka, fuoco (amico) sul Napoli”, apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, in riferimento alle dichiarazioni di Stanislav Lobotka e del suo agente di circa un mese fa: “Tra polemica e ironia lo slovacco attacca gli allenamenti di Conte. E ora il gruppo attende il ritorno di Lukaku”. Di seguito la prima pagina integrale.