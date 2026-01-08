Prima pagina

Il Mattino: "Mezza remuntada"

Il Mattino: "Mezza remuntada"
Oggi alle 01:40Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con il Napoli che da 0-2 pareggia 2-2 in casa col Verona: "Mezza remuntada. Il Napoli non va oltre il pari contro il Verona: 2-2. La beffa del VAR: agli azzurri negati due gol". Di seguito la prima pagina integrale.