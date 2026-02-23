Indiscrezioni su Chiffi, Repubblica: "Ecco per quanto tempo sarà fermato"

"I campioni d'Italia sono furiosi per le scelte di Chiffi nella partita con l'Atalanta: 'Il gol di Gutierrez è stato annullato senza motivo, così è imbarazzante', ha tuonato ieri il ds azzurro Manna". Questo è quanto si legge sul sito di Repubblica per quanto riguarda lo stop dai vertici arbitrali per Daniele Chiffi dopo Atalanta-Napoli: "A far polemica dopo Milan-Parma è stato invece Leao, che ha confrontato sui social le immagini dei contrasti aerei tra Troilo e Bartesaghi e Loftus-Cheek e Candé nella partita con il Sassuolo: il gol del 3-1 di Pulisic fu annullato, ieri la rete del Parma è stata convalidata.

Per i vertici arbitrali i problemi maggiori ci sono stati a Bergamo: gli episodi controversi sono stati gestiti in maniera differente, c'è stata una discrepanza nelle valutazioni del rigore prima concesso e poi tolto al Napoli e del gol annullato a Gutierrez. Chiffi verrà fermato, non sarà nelle designazioni della prossima giornata (dove tornerà La Penna dopo il caos di Inter-Juventus)".