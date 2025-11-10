Il Mattino: "Questi fantasmi"

Prima pagina

di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, citando il titolo di una commedia di Eduardo De Filippo e riprendendo le parole di Antonio Conte dette in conferenza dopo il ko di Bologna, Il Mattino apre così in prima pagina: "Questi fantasmi. Azzurri inguardabili crollano a Bologna. Conte: squadra senza cuore, non accompagnerò il morto". Di seguito la prima pagina integrale. 