Prima pagina

Il Mattino: "Testa alla Champions"

Il Mattino: "Testa alla Champions"
Oggi alle 01:00Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con il Napoli che si appresta ad affrontare la sfida di Champions League in Olanda contro il Psv Eindhoven: "Testa alla Champions. Gli azzurri perdono il primo posto in classifica e volano a Eindhoven in cerca di riscatto dopo il ko di Torino: Hojlund verso il recupero". Di seguito la prima pagina integrale.