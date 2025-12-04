Foto

Lucca sui social dopo i fischi del Maradona: "Te voglio bene Napule, crir a me!"

Lucca sui social dopo i fischi del Maradona: "Te voglio bene Napule, crir a me!"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:30Dai social
di Pierpaolo Matrone

Nonostante il secondo gol in maglia azzurra nel match di ieri contro il Cagliari, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Lorenzo Lucca è stato fischiato dal pubblico del Maradona al momento della sostituzione.

Una reazione di certo inaspettata, che però non ha scalfito l'attaccante ex Udinese. Quest'ultimo, all'indomani della partita, ha scritto un messaggio in napoletano sui social: "Te voglio bene Napule, crir a me".