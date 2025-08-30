Il Mattino: "Una notte da Campioni"

Prima pagina

"Una notte da Campioni", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando della sfida di campionato che attende gli azzurri questa sera. Il sommario: "Il Napoli torna al Maradona tre mesi dopo il titolo: c'è il Cagliari. Conte: «Scurdammoce 'o passato, apriamo una nuova era»". In spalla, spazio anche alla vicenda dello speaker del Napoli: "Il caso Decibel-Geolier. Il potere dei simboli e quello dei social". Di seguito la prima pagina integrale.